WEBDUNIA|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില് 2026 (15:48 IST)
വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു പിന്നാലെ രണ്ട് പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മറൈൻ ടോക്സിൻ ആകാം മരണകാരണമെന്നാണ് രാസപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിലെ നിഗമനം. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയായിരിക്കും എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയതെങ്കിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അത് കണ്ടെത്താനായില്ല.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 16 നായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച കൊല്ലം ചടയമംഗലം നിലമേൽ സ്വദേശികളായ ഷാജി (42), ഭാര്യാമാതാവ് റാഷിദ ബീവി (58) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മീൻമുട്ട കഴിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നുള്ള മറൈൻ ടോക്സിൻ ആകാം രണ്ട് പേരുടെ മരണത്തിനു കാരണമെന്നാണ് രാസപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിലെ നിഗമനം.
കടൽ വിഷങ്ങൾ കടൽ മത്സ്യങ്ങളിലും കക്കവർഗങ്ങളിലും സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഹാനികരമായ വിഷാംശമാണ് മറൈൻ ടോക്സിൻ. ചില പ്രത്യേക കാലയളവുകളിൽ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആൽഗകൾ വഴിയോ അല്ലാതെയോ ആണ് ഇത് അവയുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത്. പാകം ചെയ്താലും ഇത്തരം വിഷാംശങ്ങൾ പൂർണമായി നശിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് മരണത്തിനു വരെ കാരണമാകുന്നത്.