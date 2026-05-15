കേരളത്തില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തില്‍ വന്‍ അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യത; ബി അശോകും എന്‍ പ്രശാന്തും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (10:39 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വി.ഡി. സതീശന് ചുമതലയേല്ക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ ഐ.എ.എസ് തലത്തില് വന് അഴിച്ചുപണി നടക്കും. എല്.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറി ഡോ. ബി. അശോകിന്റെയും സെക്രട്ടറി എന്. പ്രശാന്തിന്റെയും സസ്പെന്ഷനുകള് റദ്ദാക്കി പുനഃസ്ഥാപിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി സസ്പെന്ഷന് ഉത്തരവുകള് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാല് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് മുന്നില് വയ്ക്കാതെ തന്നെ വി.ഡി. സതീശന് അവ റദ്ദാക്കാന് കഴിയും. ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കാരിനെതിരെ പരസ്യമായി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനാണ് ഇരുവരെയും സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
ജൂണില് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലകിനെ മാറ്റാന് സാധ്യതയില്ല. 1989 ബാച്ച് സെന്ട്രല് ഡെപ്യൂട്ടേഷന് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മനോജ് ജോഷി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാനും മാസങ്ങള് മാത്രമേ സര്വീസ് ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. സീനിയര് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹയെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാക്കാന് സാധ്യതയില്ല. സിന്ഹയുടെ അതേ ബാച്ചില് നിന്നുള്ള സഞ്ജീവ് കൗശിക് കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനു ശേഷമാണ് വരുന്നത്.
സിന്ഹയെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പില് നിന്ന് മാറ്റാന് സാധ്യതയുണ്ട്. നിരവധി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരെ മാറ്റും. കളക്ടര്മാരെയും മാറ്റും. ഒരു ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായി നിയമിക്കും. ഈ ഐ.എ.എസ് കേഡര് തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കണമെന്ന് സെന്ട്രല് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവുണ്ട്.