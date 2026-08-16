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  4. SIT probe into Messi and Argentina team's Kerala visit
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (10:56 IST)

22.68 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി ക്ലെയിം: മെസ്സിയുടെയും അര്‍ജന്റീന ടീമിന്റെയും കേരള സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ എസ്‌ഐടി അന്വേഷണം

Argentina fans petitioning FIFA for Final Re Match, Argentina vs Spain, Lionel Messi
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (09:51 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ലയണല്‍ മെസ്സിയും അര്‍ജന്റീന ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമും സംസ്ഥാനം സന്ദര്‍ശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്ന ജിഎസ്ടി (GST) അടയ്ക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി കേരളം അഞ്ചംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (SIT) രൂപീകരിച്ചു. കായിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്‍. പ്രശാന്ത് സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ജിഎസ്ടി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ സി. ബ്രിജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്.
 
റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അന്വേഷണ സംഘം, പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും പരിശോധിക്കും. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെ കൈവശമുള്ള രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെടാനും പരിശോധിക്കാനും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (SIT) അധികാരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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