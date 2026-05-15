മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനായില്ല, പകരം മന്ത്രിസഭയിൽ പിടിമുറുക്കും, പ്രധാന വകുപ്പുകളും കൂടുതൽ മന്ത്രിമാരെയും ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ സി വിഭാഗം

ജനവികാരവും പാര്ട്ടി നേതാക്കളുടെ പൊതുവികാരവും കണക്കിലെടുത്താണ് വി ഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കെ മുരളീധരന്. ഹൈക്കമാന്ഡ് വിവിധ തലങ്ങളില് നടത്തിയ വിപുലമായ ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവിലാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്കെത്തിയതെന്നും തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും അതിന് ശേഷവും വി ഡി സതീശന് നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും മുരളീധരന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാകണമെന്നതാണ് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്നും മുന്നണിയിലെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തി ഇക്കാര്യത്തില് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായതിന് പിന്നാലെ യുഡിഎഫിന് മുന്നില് അടുത്ത കുരുക്കായി മന്ത്രിസഭാ രൂപവത്കരണം. സീനിയര് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവായ രമേശ് ചെന്നിത്തല മന്ത്രിസഭയിലെത്തുമോ എന്നതാണ് ആദ്യ ചോദ്യം. രമേശ് ചെന്നിത്തല മന്ത്രിസഭയില് എത്തുകയാണെങ്കില് പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് തന്നെ നല്കേണ്ടതായി വരും. മന്ത്രിസഭയിലേക്കില്ലെങ്കില് എന്ത് പദവി നല്കുമെന്ന ചോദ്യവും പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കില് സംഘടനയുടെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് രമേശിനെ ഹൈക്കമാന്ഡ് പരിഗണിച്ചേക്കും.
എംഎല്എമാരില് വലിയ വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള കെ സി വേണുഗോപാല് മന്ത്രിസഭയില് തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎല്എമാര് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സൂചനയുണ്ട്. 8 മന്ത്രിസ്ഥാനവും മുന്തിയ വകുപ്പുകളുമാണ് കെ സി പക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണച്ച 50ലധികം എംഎല്എമാരുള്ളതിനാലാണ് ഇത്രയും മന്ത്രിസ്ഥാനം കെ സി പക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
എന്നാല് മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രധാനവകുപ്പുകളെല്ലാം കെ സി പക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നതില് വി ഡി സതീശന് യോജിക്കാനിടയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത മന്ത്രിസഭ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തെ ബാധിക്കാമെന്ന അപകടവും മുന്നിലുണ്ട്. ആഭ്യന്തരം പോലുള്ള മര്മപ്രധാനമായ വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കൈവശം വെച്ചേക്കാനാണ് സാധ്യത. സണ്ണി ജോസഫ് മന്ത്രിസഭയില് ചേരുകയാണെങ്കില് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനെ കോണ്ഗ്രസിന് കണ്ടെത്തേണ്ടതായി വരും. പാര്ട്ടിയെ ഒന്നിപ്പിക്കുക ഒപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്തുണ നല്കുക എന്ന ഇരട്ട അദ്ധ്വാനമാകും ഇത്തവണ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനുണ്ടാവുക.