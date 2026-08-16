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  4. Investigation into Kerala MDMA case at a critical stage
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (11:30 IST)

കേരളത്തിലെ എംഡിഎംഎ കേസ് അന്വേഷണം നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍; അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലംമാറ്റി

police
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (09:55 IST)
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കോഴിക്കോട്: മൂന്ന് അധ്യാപകര്‍ അറസ്റ്റിലായ വടകര എംഡിഎംഎ (MDMA) കേസിന്റെ അന്വേഷണം നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലംമാറ്റി. അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയിരുന്ന വടകര സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എ.വി. ദിനേശിനെയാണ് കണ്ണൂര്‍ സര്‍ക്കിളിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റിയത്. പതിവ് ഭരണപരമായ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സ്ഥലംമാറ്റമെന്നും നിലവിലുള്ള കേസുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
 
എങ്കിലും, പ്രതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകളും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) പരിശോധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ സ്ഥലംമാറ്റം ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ്. ആരോപണവിധേയമായ ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖലയുടെ വ്യാപ്തി പൂര്‍ണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി ലഭ്യമായ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകളും ശേഖരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്.
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ശ്രീനു എസ്
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