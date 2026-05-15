വെള്ളി, 15 മെയ് 2026
മന്ത്രിസഭയിൽ ആരൊക്കെയെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി, സതീശന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയെന്ന് ചെന്നിത്തല

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (08:48 IST)
വി ഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരെഞ്ഞെടുത്ത കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. സതീശന് തന്റെ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും പിന്തുണയും അറിയിക്കുന്നതായും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

10 വര്‍ഷത്തെ ദുര്‍ഭരണത്തില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ സര്‍ക്കാരിനുള്ളതെന്നും അതിന് ജനങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതായും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. പുതിയ മന്ത്രിസഭയില്‍ ആരെല്ലാം വേണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിസഭയില്‍ ഭാഗമാകുമോ എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് ചെന്നിത്തല ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

പാര്‍ട്ടി തനിക്ക് അര്‍ഹിച്ച പരിഗണ നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍ അതിനോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന സൂചനയാണ് ചെന്നിത്തല നല്‍കുന്നത്. എല്ലാ മലയാള മാസവും ഒന്നാം തീയതി ഗുരുവായൂര്‍ ദര്‍ശനം നടത്താറുള്ള ചെന്നിത്തല ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് ഗുരുവായൂരിലെത്തിയത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ നിര്‍മാല്യം തൊഴുത ശേഷം മൂന്നരയോടെ ക്ഷേത്രദര്‍ശനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങി.


