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  4. Pregnant female police officers in Kerala
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (09:46 IST)

കേരളത്തില്‍ ഗര്‍ഭിണികളായ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സല്‍വാര്‍ കമീസും സാന്‍ഡലുകളും ധരിക്കാന്‍ അനുമതി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (09:11 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ഗര്‍ഭകാലത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സാധാരണ യൂണിഫോമിന് പകരം ഷാളോടുകൂടിയ കാക്കി സല്‍വാര്‍ കമീസും ഷൂസിന് പകരം ചെരിപ്പും ധരിക്കാവുന്നതാണ്. ഗര്‍ഭകാലത്ത് സാധാരണ ട്രൗസറും ഷര്‍ട്ടും ധരിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കേരള പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഐജി ഹര്‍ഷിത അട്ടലൂരിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 
 
എന്നാല്‍ വനിതാ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിലവിലുള്ള ഐപിഎസ് യൂണിഫോം ചട്ടങ്ങള്‍ തന്നെ തുടര്‍ന്നും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നിര്‍ഭയമായി ഏതു സമയത്തും പുറത്തിറങ്ങി  നടക്കുവാനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് കേരളത്തെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാക്കി മാറ്റുക  പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി സംഘടിപ്പിച്ച 'റീസര്‍ജ്  സെയ്ഫ് വിമണ്‍, സെയ്ഫ് കേരള  ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ്‌നൈറ്റ്' രാത്രികാല വനിതാ സംഗമം പാളയം കണ്ണിമോറ മാര്‍ക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. 
 
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ തലേന്ന് തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ ഒത്തുചേരുന്നത് സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് നല്‍കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും കൃത്യമായ പങ്കുവഹിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്ന വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ഒത്തുചേരല്‍.
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ശ്രീനു എസ്
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