മൂന്ന് ഇസ്രായേല് സൈനികര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് തിരിച്ചടി; ലെബനനില് ഇസ്രായേലി ആക്രമണങ്ങളില് 11 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ശനിയാഴ്ച തെക്കന് ലെബനനില് നടന്ന ഇസ്രായേലി ആക്രമണങ്ങളില് കുറഞ്ഞത് 11 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 19 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അല് ജസീറ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ആക്രമണങ്ങളില് തങ്ങളുടെ മൂന്ന് സൈനികര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ഇസ്രായേല് പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.
നബതിയേഹ് ജില്ലയിലെ അന്സാറിനെയും ദേര് എസ്-സഹ്റാനിയെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് പുലര്ച്ചെയാണ് ഇസ്രയേല് ആക്രമണം നടത്തിയത്. അന്സാറില് മൂന്ന് കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ ഏഴ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ട് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ദേര് എസ്-സഹ്റാനിയിലുണ്ടായ മറ്റൊരു ആക്രമണത്തില് നാല് പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 17 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി അല് ജസീറ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. നബാത്തിഹിന് വടക്കുള്ള ദെയ്ര് എസ്-സഹ്റാനിയില് നടന്ന മറ്റൊരു ആക്രമണത്തില് നാല് പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ലെബനനില് വെടിനിര്ത്തല് കരാര് ലംഘിച്ച് ഇസ്രായേല് സൈനികരെ ആക്രമിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു ശനിയാഴ്ച ആരോപിച്ചു. ഇസ്രായേലിലെ യുഎസ് അംബാസഡര് മൈക്ക് ഹക്കബിയും ഈ ആരോപണം ആവര്ത്തിച്ചു. ഹിസ്ബുള്ളയുടെ സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേല് സേനയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങള് തടയുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഐഡിഎഫ് പ്രസ്താവിച്ചു.