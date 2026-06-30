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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (18:42 IST)

റൂട്ട് മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കെഎസ്ആര്‍ടിസി തയ്യാര്‍; സ്വകാര്യ ബസുകളുമായി മത്സരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി സിപി ജോണ്‍

KSRTC ready for route changes
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (18:42 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (18:44 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരെ എതിര്‍ക്കാന്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന് ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്നും സ്വകാര്യ മേഖല നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ റൂട്ട്, ഷെഡ്യൂള്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ്‍ പറഞ്ഞു. 
 
സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കിക്കൊണ്ട് മേഖലയുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്താനും പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കരുതെന്ന് അവരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരുടെ മോട്ടോര്‍ വാഹന നികുതി 50 ശതമാനം കുറച്ചുകൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിനകം തന്നെ ഗണ്യമായ പിന്തുണ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതുവഴി ഓരോ ബസിനും ഏകദേശം 50,000 രൂപ വാര്‍ഷിക ലാഭം കൈവരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതായും ജോണ്‍ പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ ബസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കൂടുതല്‍ നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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