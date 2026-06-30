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തൃശ്ശൂരില് ലോഡ്ജ് മുറിയില് യുവതിയും നവജാത ശിശുവും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ച നിലയില്
തൃശ്ശൂര്: പ്രസവത്തിനിടെയുണ്ടായ സങ്കീര്ണ്ണതകളെത്തുടര്ന്ന് തൃശ്ശൂര് നഗരമധ്യത്തിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ലോഡ്ജ് മുറിയില് യുവതിയെയും നവജാതശിശുവിനെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. തൃശൂര് വെളിയന്നൂരിലുള്ള ഒരു ലോഡ്ജിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
തൃപ്രയാറിനടുത്തുള്ള എടമുട്ടം സ്വദേശിനിയായ ജ്യോതിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ലോഡ്ജ് ജീവനക്കാര് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ജൂണ് 27 ന് ജ്യോതി മുറിയില് കയറിയിരുന്നു. ഇന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് മുട്ടിയിട്ടും വാതില് തുറക്കാത്തപ്പോള് ഹോട്ടല് മാനേജ്മെന്റ് സംശയം തോന്നി ലോക്കല് പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ തൃശൂര് ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഥലത്തെത്തി വാതില് ചവിട്ടിത്തുറന്നു. അകത്ത് സ്ത്രീയുടെയും അവരുടെ നവജാത ശിശുവിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെത്തി. പ്രസവിക്കുന്നതിനിടെയാവാം അവര് മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.