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സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ കൈതാങ്ങ്, ത്രൈമാസ നികുതിയിൽ 50 ശതമാനം ഇളവ്
പൊതുഗതാഗത മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ബജറ്റില് നികുതിയിളവുകള് പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്ക്കാര്. പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ യാത്ര മൂലം സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്കുണ്ടായ തിരിച്ചടി മറികടക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് ക്യാരേജ് പ്രൈവറ്റ് ബസുകളുടെ ത്രൈമാസ നികുതിയില് 50 ശതമാനം ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡീസല് വില വര്ധനയും പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യയാത്രയും മൂലമുള്ള പ്രതിസന്ധി ഇതിലൂടെ മറികടക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
സ്റ്റേറ്റ് ക്യാരേജ് ബസുകള്ക്ക് നല്കിയ ഇളവുകള്ക്ക് പുറമെ കേരളത്തിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷനായി കൂടുതല് ഓള് ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകള് എത്തുന്നതിനും അന്തര് സംസ്ഥാന യാത്ര സൗകര്യങ്ങള് വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവിലെ ത്രൈമാസ നികുതിയായ സീറ്റൊന്നിന് 2000 രൂപയെന്നത് 900 രൂപയായും സ്ലീപ്പര് ബര്ത്തിന് 3000 രൂപയെന്നത് 1500 രൂപയായും കുറയും. ട്രെയിലര് വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്കിലും കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തില് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.ALSO READ: കേരളത്തെ ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന ഏവിയേഷൻ ഹബ്ബാക്കും, ബജറ്റിൽ 200 കോടിയുടെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
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ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി; മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല, ഗുരുതര വിഷയം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചത് വിവാദത്തിൽ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അറിയിച്ച് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഗവർണർക്കു അനുവാദമുള്ളൂ. ഭരണഘടനാപരമായി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ ഗവർണർക്കു അധികാരമില്ല. എന്നാൽ ഇതൊന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിചിത്രന്യായീകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നടത്തിയത്.