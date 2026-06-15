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സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യയാത്ര 3125 ബസുകളിൽ,15 കിലോഗ്രാം വരെ ലഗേജും സൗജന്യം
സ്ത്രീകള്ക്കും ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വ്യക്തികള്ക്കും കെഎസ്ആര്ടിസി ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് സൗജന്യയാത്ര അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. 8.30ന് തമ്പാനൂര് ബസ് ടെര്മിനലില് വി ഡി സതീശനാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
സംസ്ഥാനത്താകെ 3125 ഓര്ഡിനറി ബസുകളിലാണ് സൗജന്യയാത്രയുണ്ടാവുക. ബസുകള് തിരിച്ചറിയാനായി പ്രിയദര്ശിനി സ്റ്റിക്കര് പതിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഓര്ഡിനറി,സിറ്റി ഓര്ഡിനറി,ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഓര്ഡിനറ്,ടൗണ് ടു ടൗണ്, ഫെയര് സ്റ്റേജ് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ്, പോയന്റ് ടു പോയന്റ് ഓര്ഡിനറി, ഗ്രാമവണ്ടി ബസുകളില് സൗജ്യന്യം ലഭിക്കും. 15 കിലോഗ്രാം വരെ ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും സൗജന്യമാണ്. ALSO READ: സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഫ്രീ യാത്ര, പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം, വിപുലമായ പരിപാടികളുമായി യുഡിഎഫ്