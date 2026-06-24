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കേരളത്തില് നികുതിയില്ലാതെ ഓടുന്നത് 91,477 വാഹനങ്ങള്: സിഎജി റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം വന് വരുമാന നഷ്ടം
തിരുവനന്തപുരം: കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും മുന് സര്ക്കാരിന് ഗണ്യമായ വരുമാനം ശേഖരിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഇത് സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും കംപ്ട്രോളര് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റര് ജനറല് (സിഎജി). 2024-25 വര്ഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകള്. മോട്ടോര് വാഹന നികുതി പിരിക്കുന്നതിന് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങള് ലഭ്യമാണെങ്കിലും, ഈ പ്രക്രിയ ഇപ്പോഴും മാനുവലായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. വാഹന ഉടമകള് സമര്പ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നികുതി പിരിവ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്.
ഹരിത നികുതി ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടും പിരിക്കുന്നില്ലെന്നും സിഎജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുമൂലം കാലഹരണപ്പെട്ട 91,477 വാഹനങ്ങള് ആവശ്യമായ നികുതി അടയ്ക്കാതെ ഇപ്പോഴും റോഡുകളില് ഓടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സംസ്ഥാനത്ത് 32 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ അപകടങ്ങളില്പ്പെട്ട 344 വാഹനങ്ങളും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു.കേരളത്തില് റെന്റ്-എ-ക്യാബ് സേവനങ്ങള് നല്കുന്ന 461 ഏജന്സികള് ഉണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമായ ഫീസ് അടച്ച് ലൈസന്സ് നേടിയത് ഒമ്പത് ഏജന്സികള് മാത്രമാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
അതുപോലെ 1,620 കോണ്ട്രാക്ട് കാര്യേജ് വാഹനങ്ങള്ക്ക് മാത്രമേ സാധുവായ പെര്മിറ്റുകള് ഉള്ളൂ. ഇത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടത്തിന് കാരണമായി. മാഹി ഉള്പ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങള് പരിശോധിക്കാന് സംവിധാനങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 110,720 ലിറ്റര് വിദേശ മദ്യം ശരിയായ രേഖകളില്ലാതെ കടത്തിയതായും എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.