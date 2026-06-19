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പ്രതീക്ഷിച്ച പാക്കേജുകൾ ഒന്നും ബജറ്റിലില്ല, പ്രതിദിനം 6000 രൂപ വരെ നഷ്ടമെന്ന് സ്വകാര്യ ബസുടമകൾ
സ്ത്രീ യാത്രക്കാര് വളരെ കുറഞ്ഞു. പലരും സര്വീസുകള് നിര്ത്തുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.
വിഡി സതീശന് സര്ക്കാരിന്റെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം സ്വകാര്യ ബസുടമകള് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന് പ്രാപ്തമല്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ബസുടമകള്. പ്രൈവറ്റ് ബസുകള്ക്ക് 50 ശതമാനം നികുതിയിളവ് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ലെന്ന് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന് ജനറല് സെക്രട്ടറി ടി ഗോപിനാഥന് പ്രതികരിച്ചത്. നികുതി കുറച്ചത് കൊണ്ട് 106- 142 രൂപ മാത്രമാണ് നിത്യേനയുള്ള ചിലവില് നിന്നും കുറയുന്നത്. പ്രിയദര്ശിനി സര്വീസ് കാരണം സ്വകാര്യ ബസുടമകള്ക്ക് 1000 രൂപ മുതല് 6000 രൂപ വരെയാണ് പ്രതിദിനം നഷ്ടമുള്ളതെന്നും ടി ഗോപിനാഥന് പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീ യാത്രക്കാര് വളരെ കുറഞ്ഞു. പലരും സര്വീസുകള് നിര്ത്തുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ജൂലൈ ഒന്ന് മുതല് ഓടാന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും. സ്വകാര്യ ബസിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് യാത്ര സൗജന്യമാക്കണം. അതിന്റെ പണം സര്ക്കാര് നല്കണം. അല്ലെങ്കില് കെഎസ്ആര്ടിസി സര്വീസ് നടത്തുന്ന റൂട്ടുകളില് സ്വകാര്യ ബസുകള് നിശ്ചലമാകും. ജൂണ് 30 ഓടെ മിക്ക ബസുകളും കട്ടപ്പുറത്ത് ഇടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. പ്രിയദര്ശിനി സര്വീസ് സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ തകര്ത്തെന്നും നികുതി പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കിയാല് തന്നെ രക്ഷപ്പെടാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും ഓള് കേരള പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ കെ തോമസ് പറഞ്ഞു.ALSO READ: സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ കൈതാങ്ങ്, ത്രൈമാസ നികുതിയിൽ 50 ശതമാനം ഇളവ്