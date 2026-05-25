  4. Rare triplet gathering in Kochi makes it into Asia-India Book of Records
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (12:11 IST)

ഏഷ്യ-ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡില്‍ ഇടം നേടി കൊച്ചിയിലെ അപൂര്‍വ ട്രിപ്പ്ലറ്റ് ഒത്തുചേരല്‍

കൊച്ചി: ഒറ്റ പ്രസവത്തില്‍ ജനിച്ച മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അപൂര്‍വ്വ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തിയത് 300 ട്രിപ്പിലറ്റുകള്‍. ഒന്ന് മുതല്‍ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവര്‍ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. വിദേശത്തുനിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുപോലും കുടുംബങ്ങള്‍ എത്തിയിരുന്നു. എടപ്പാള്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എടപ്പാള്‍, തൃശ്ശൂര്‍, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലെ മൂന്ന് ആശുപത്രികളിലാണ് ഇവരെല്ലാം ജനിച്ചത്. കൊച്ചി ഹയാത്തില്‍ ഒത്തുചേരലിന് ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റ് വേദി ഒരുക്കി. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രൂപീകരിച്ചു.
 
1996 നും 2026 നും ഇടയില്‍ ജനിച്ച ട്രിപ്പ്‌ലറ്റ് കുട്ടികളുടെ ലഭ്യമായ രേഖകളില്‍ നിന്ന് കുട്ടികളെ നേരിട്ട് വിളിക്കാന്‍ എടപ്പാള്‍ ആശുപത്രി ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. കെ.കെ. ഗോപിനാഥന്‍ മുന്‍കൈയെടുത്തു. മൂവായിരത്തിലധികം ഇരട്ടകളും ഈ ആശുപത്രിയില്‍ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ. കെ.കെ. ഗോപിനാഥന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.ഹൈബി ഈഡന്‍ എംപിയും ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാല വിസി ഡോ. മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മലും സംയുക്തമായി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏഷ്യ-ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സ് അധികൃതരില്‍ നിന്ന് ട്രിപ്പിള്‍ ഗാതറിങ്ങിനുള്ള റെക്കോര്‍ഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡോ. കെ.കെ. ഗോപിനാഥന് ലഭിച്ചു.
നോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

കോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

ബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

രത്തൻ യു ഖേൽക്കറിനെ തന്റെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ഖേൽക്കറുടെ നിയമനം സ്വാഭാവിക നിയമനം മാത്രമാണെന്നും അനാവശ്യ വിവാദമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

കടുത്ത ചൂട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഗെയിമിംഗ്, ചാര്‍ജിംഗ്, വീഡിയോ കോളുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നാവിഗേഷന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ കടുത്ത വേനല്‍ക്കാല താപനിലയും ചേരുമ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുഴപ്പത്തിലാകും.

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതിരോധ സഹകരണ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇത് പ്രധാന ചർച്ചയായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുർക്കിയുടെ ബെയ്റാക്തർ കിസിലെൽമ ഡ്രോണുകൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നീക്കം.

കോയമ്പത്തൂരില്‍ 10 വയസ്സുകാരി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം.