ഏഷ്യ-ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്ഡില് ഇടം നേടി കൊച്ചിയിലെ അപൂര്വ ട്രിപ്പ്ലറ്റ് ഒത്തുചേരല്
കൊച്ചി: ഒറ്റ പ്രസവത്തില് ജനിച്ച മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അപൂര്വ്വ സംഗമത്തില് പങ്കെടുക്കാന് എത്തിയത് 300 ട്രിപ്പിലറ്റുകള്. ഒന്ന് മുതല് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവര് സംഗമത്തില് പങ്കെടുത്തു. വിദേശത്തുനിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുപോലും കുടുംബങ്ങള് എത്തിയിരുന്നു. എടപ്പാള് ഹോസ്പിറ്റല് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എടപ്പാള്, തൃശ്ശൂര്, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലെ മൂന്ന് ആശുപത്രികളിലാണ് ഇവരെല്ലാം ജനിച്ചത്. കൊച്ചി ഹയാത്തില് ഒത്തുചേരലിന് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് വേദി ഒരുക്കി. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപീകരിച്ചു.
1996 നും 2026 നും ഇടയില് ജനിച്ച ട്രിപ്പ്ലറ്റ് കുട്ടികളുടെ ലഭ്യമായ രേഖകളില് നിന്ന് കുട്ടികളെ നേരിട്ട് വിളിക്കാന് എടപ്പാള് ആശുപത്രി ചെയര്മാന് ഡോ. കെ.കെ. ഗോപിനാഥന് മുന്കൈയെടുത്തു. മൂവായിരത്തിലധികം ഇരട്ടകളും ഈ ആശുപത്രിയില് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ. കെ.കെ. ഗോപിനാഥന് വെളിപ്പെടുത്തി.ഹൈബി ഈഡന് എംപിയും ആരോഗ്യ സര്വകലാശാല വിസി ഡോ. മോഹനന് കുന്നുമ്മലും സംയുക്തമായി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏഷ്യ-ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്ഡ്സ് അധികൃതരില് നിന്ന് ട്രിപ്പിള് ഗാതറിങ്ങിനുള്ള റെക്കോര്ഡ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡോ. കെ.കെ. ഗോപിനാഥന് ലഭിച്ചു.
