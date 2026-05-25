ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസില് തൃപ്തനല്ല; സ്വര്ണം കട്ടവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസില് തൃപ്തനല്ലെന്നും സ്വര്ണം കട്ടവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മേല് മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായതാണ് കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത്. അയ്യപ്പന്റെ സ്വര്ണ്ണം കട്ട വരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി നെഗറ്റീവ് കമന്റുകള് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല് ഈ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോള് തന്നെ ഞങ്ങള് സൂചിപ്പിച്ചതാണെന്നും നിയമപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്ച്ച നടത്തുമെന്നും കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.