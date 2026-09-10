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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (10:18 IST)

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: അതിജീവിതയ്ക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (10:19 IST)
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കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ഐസിയുവില്‍ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ വ്യക്തിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നല്‍കുമെന്ന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്നാണ് ഇതിനുള്ള തുക അനുവദിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
 
2023 മാര്‍ച്ച് 18-നാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കേസ് പ്രകാരം തൈറോയ്ഡ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ഐസിയുവില്‍ അര്‍ദ്ധബോധാവസ്ഥയില്‍ കിടന്നിരുന്ന രോഗിയെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരനായ എം.എം. ശശീന്ദ്രന്‍ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെയധികം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കേസില്‍ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്കനടപടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രതിയായ അറ്റന്‍ഡന്റ് എം. എം. ശശീന്ദ്രനെ 2025 ഓഗസ്റ്റില്‍ ഔദ്യോഗികമായി സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു.
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ശ്രീനു എസ്
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