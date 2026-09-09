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  4. Cancelled previous power contract is the reason for the state's power crisis
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (20:58 IST)

സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം റദ്ദാക്കിയ മുന്‍ വൈദ്യുതി കരാര്‍: മുഖ്യമന്ത്രി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (21:01 IST)
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സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ ഊര്‍ജിതമായ ശ്രമങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. മുന്‍പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ദീര്‍ഘകാല വൈദ്യുതി കരാര്‍ മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായി 4.29 രൂപ നിരക്കില്‍ ലഭിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് പകരം നിലവില്‍ 10 മുതല്‍ 14 രൂപ വരെ നല്‍കിയാണ് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
 
മഴയുടെ അഭാവം മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ ഡാമുകളില്‍ സംഭരണശേഷിയുടെ പകുതിയോളം മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്. പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 4800 മുതല്‍ 4900 മെഗാവാട്ട് വരെയായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് അമിതഭാരം ഏല്‍പ്പിക്കാതെ തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന്റെ സമയക്രമം കൃത്യമായി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാന്‍ കെഎസ്ഇബിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കും.
 
എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് മരുന്നിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമായി നല്‍കാനുണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം 15 കോടി രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക പൂര്‍ണ്ണമായും അനുവദിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ദുരിതബാധിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ വലിയ മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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