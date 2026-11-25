Gold Price : സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും വില കുറഞ്ഞു, ഒറ്റദിവസം പവന് ഇടിഞ്ഞത് 3,320 രൂപ
ഒരു പവന് (22 കാരറ്റ്) സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ വില 90,400 രൂപയായി താഴ്ന്നു.
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ്ണവിലയില് ഇന്നും വന് ഇടിവ്. രാവിലെ പവന് 2,360 രൂപ കുറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും 960 രൂപ കൂടി കുറഞ്ഞതോടെ ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പവന് സ്വര്ണ്ണത്തിന് 3,320 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് വിപണിയില് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് (22 കാരറ്റ്) സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ വില 90,400 രൂപയായി താഴ്ന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലേക്കാണ് സ്വര്ണ്ണവില എത്തിനില്ക്കുന്നത്.
ഗ്രാമിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,300 രൂപയായി. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി ഗ്രാമിന് ആകെ 415 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പവന് ഏകദേശം 16,000 രൂപയോളം കുറഞ്ഞ ശേഷം തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും സ്വര്ണ്ണവില നേരിയ തോതില് തിരിച്ചുകയറിയിരുന്നു. എന്നാല് ഈ വര്ദ്ധനവ് താല്ക്കാലികം മാത്രമാണെന്ന സൂചന നല്കിയാണ് ഇന്ന് വിപണിയില് വന് വിലയിടിവുണ്ടായത്. നവംബര് 17-നാണ് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്വര്ണ്ണവില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെയെത്തിയത്.
അമേരിക്കന് ഡോളര് ശക്തിയാര്ജ്ജിച്ചതും, പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി യു.എസ് കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറല് റിസര്വ് പലിശനിരക്ക് വീണ്ടും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണ്ണവിലയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. ആഗോള വിപണിയിലെ ക്രൂഡ് ഓയില് വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും സ്വര്ണ്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര് 23-നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ്ണവില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നത്; ജനുവരി 29-ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോര്ഡ് നിരക്ക്.ALSO READ: സ്വർണവിലയിലെ ഇടിവ്: ഗോൾഡ് ലോൺ എടുത്തവർക്ക് ബാങ്കുകളുടെ നോട്ടീസ്, അധിക സ്വർണം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ലേലം!