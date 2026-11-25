എൻഡിഎയിൽ ചേരാം, സുപ്രിയ സുലെയെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണം, നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി ശരദ് പവാർ
എന്സിപി(എസ്പി)യെ എന്ഡിഎയിലെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള് ബിജെപി നീക്കങ്ങള് സജീവമാക്കിയതോടെ ശരദ് പവാര് മകള് സുപ്രിയ സുലെയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സൂചന. എന്ഡിഎയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെങ്കില് മകള് സുപ്രിയയെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്നാണ് ശരദ് പവാറിന്റെ ആവശ്യം.
നിലവില് എന്ഡിഎയുടെ ഭാഗമായ എന്സിപിയില് ലയിച്ചോ അല്ലെങ്കില് എന്ഡിഎ മുന്നണിയായ മഹായുതി സഖ്യത്തിലെ നാലാമത്തെ പാര്ട്ടിയോ ആയി ശരദ് പവാര് വിഭാഗത്തെ എത്തിക്കാനാണ് നീക്കം. പാര്ലമെന്റിലെ മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില്, വനിതാ സംവരണ ബില് എന്നിവയില് പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാനാണ് എന്ഡിഎയുടെ നീക്കം. ഇതിനായി ശരദ് പവാര് വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി.
എന്സിപി (എസ്പി) വിഭാഗം ഈ രണ്ട് ബില്ലിനെയും പാര്ലമെന്റില് അനുകൂലിക്കും. പകരമായി സുപ്രിയ സുലെയെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്നാണ് ശരദ് പവാറിന്റെ ആവശ്യം. നേരത്തെ എന്സിപി(എസ്പി) വിഭാഗവും ബിജെപിയും തമ്മില് നടത്തിയ ചര്ച്ചകളില് സുപ്രിയയ്ക്ക് ക്യാബിനറ്റ് പദവി ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ക്യാബിനറ്റ് പദവിയല്ല, മുഖ്യമന്ത്രി പദവി വേണമെന്നാണ് ശരദ് പവാര് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
പകരമായി ബില്ലുകളെ എന്സിപി ശരദ് പവാര് വിഭാഗം പിന്തുണയ്ക്കും. ബില്ലിന് അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടാക്കാന് ചെറിയ പാര്ട്ടികളെ അനുനയിപ്പിക്കാം. കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വതിനോട് അതൃപ്തിയുള്ള കോണ്ഗ്രസ് എം പിമാരെ വോട്ടെടുപ്പില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കാന് പ്രേരിപ്പിക്കാം എന്നീ വാദ്ഗാനങ്ങളാണ് സരദ് പവാര് നല്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവരുമായി ശരദ് പവാര് അണിയറയില് ചര്ച്ചകള് നടത്തുന്നതായാണ് വിവരം.
ബിജെപിയുമായി ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുന്നതിനാല് ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങള് വേണ്ടെന്ന് ജില്ലാ നേതാക്കള്ക്ക് ശരദ് പവാര് വിഭാഗം നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധപരിപാടികളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കാനാണ് നിര്ദേശം.ALSO READ: 'ഒന്നും പറയാനില്ല'; രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ പേടിച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ