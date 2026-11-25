സ്വർണവിലയിലെ ഇടിവ്: ഗോൾഡ് ലോൺ എടുത്തവർക്ക് ബാങ്കുകളുടെ നോട്ടീസ്, അധിക സ്വർണം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ലേലം!
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്ഷങ്ങളിലായി സ്വര്ണവില തുടര്ച്ചയായി ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഇതോടെ സ്വര്ണപ്പണയ വായ്പകളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്ധനവുണ്ടായിരുന്നു.
സ്വര്ണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ സ്വര്ണപ്പണയ വായ്പകള് എടുത്തവര്ക്ക് ബാങ്കുകളുടെയും ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നോട്ടീസ്. വായ്പയ്ക്ക് ഈടായി നല്കിയ സ്വര്ണത്തിന്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞതിനാല് അധികമായി സ്വര്ണം പണയം വെയ്ക്കുകയോ വായ്പയുടെ ഒരുഭാഗം അടച്ചുതീര്ക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് നിര്ദേശം. സ്വര്ണവില ഇനിയും ഇടിഞ്ഞാല് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാന് കഴിയാത്തവരുടെ സ്വര്ണം ലേലം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യവും ഉണ്ടായേക്കാം.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്ഷങ്ങളിലായി സ്വര്ണവില തുടര്ച്ചയായി ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഇതോടെ സ്വര്ണപ്പണയ വായ്പകളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്ധനവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് റെക്കോര്ഡ് നിലവാരത്തില് നിന്ന് 30 ശതമാനത്തോളം ഇടിവാണ് സ്വര്ണത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത്. നല്കിയ സ്വര്ണത്തിന്റെ വിപണിമൂല്യം കുറഞ്ഞതോടെയാണ് ബാങ്കുകളുടെ നടപടി.
സ്വര്ണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാങ്കുകള് ഗോള്ഡ് ലോണ് അനുവദിക്കുക. ഈടായി വെയ്ക്കുന്ന സ്വര്ണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ 75 മുതല് 80 ശതമാനം വരെയാണ് ബാങ്കുകള്ക്ക് വായ്പയായി നല്കാനാവുക. സ്വര്ണത്തിന്റെ മൂല്യം ഇടിയുമ്പോള് വായ്പാതുകയുടെ അനുപാതവും ഉയരും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വായ്പയുടെ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചടയ്ക്കാനോ അധിക സ്വര്ണം പണയം വെയ്ക്കാനോ ബാങ്കുകള് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.ALSO READ: ഹരിപ്പാട് എന്തെല്ലാം ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റികളാണ് നടക്കുന്നത്. സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ തൂഫാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ധൈര്യമില്ല: ജി.സുധാകരൻ