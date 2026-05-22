Kerala Weather: വേനൽ മഴ ശക്തമാകും; കാലവർഷം തൊട്ടരികെ
Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വേനൽമഴ ശക്തമാകും. ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട്. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നാളെ (ശനി) യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ (ISOL H) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.