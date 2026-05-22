തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന് പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
തിരുവനന്തപുരം: പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കറായി കോട്ടയം എംഎല്എയും മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പില് അദ്ദേഹത്തിന് 101 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി എ സി മൊയ്തീന് 35 വോട്ടുകള് ലഭിച്ചു, എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ത്ഥി ബി ബി ഗോപകുമാറിന് മൂന്ന് വോട്ടുകള് ലഭിച്ചു. ആകെ 139 അംഗങ്ങള് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രോ-ടെം സ്പീക്കര് ജി സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വോട്ടെടുപ്പും ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടന്നത്.
വിജയത്തിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും ഒരുമിച്ച് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണനെ സ്പീക്കറുടെ കസേരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികളില് നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് സ്പീക്കര് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചു എന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളിലൊന്ന്.
