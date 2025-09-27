രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 27 സെപ്റ്റംബര് 2025 (08:32 IST)
Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്നു. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലെ ന്യൂനമര്ദ്ദം തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു. തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദം തെക്കന് ഒഡീഷ-വടക്കന് ആന്ധ്ര തീരത്തു പ്രവേശിക്കാനാണു സാധ്യത.
മധ്യ കേരളത്തിലും തെക്കന് ജില്ലകളിലും മഴ കനക്കും. വടക്കന് ജില്ലകളിലും മഴ സാധ്യത. നാളെ വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളില് മിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തിയേറിയ മഴ തുടരും.
ഇന്ന് കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്.
കേരള - കര്ണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്
മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത. ഇവിടങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിനു വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.