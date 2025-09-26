രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 26 സെപ്റ്റംബര് 2025 (09:55 IST)
Kerala Weather: തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു കൊണ്ട് വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്, അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും സമീപമുള്ള തെക്കന് ഒഡിഷ - വടക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തിനും
മുകളിലായി സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 5.8 കിലോമീറ്റര് ഉയരത്തില് ചക്രവാതചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു.
മധ്യ കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും വടക്ക് - കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും മുകളിലായി മറ്റൊരു ചക്രവാതചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു. ഇത് ക്രമേണ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീങ്ങാന് സാധ്യത. ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്തില് വടക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും മുകളിലായി ന്യൂനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെട്ടും. തുടര്ന്ന് ഇത് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും തെക്കന് ഒഡിഷ - വടക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരങ്ങള്ക്ക് സമീപമുള്ള വടക്കു പടിഞ്ഞാറന്, അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള പടിഞ്ഞാറന് - മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദമായി വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടാന് സാധ്യത. സെപ്റ്റംബര് 27 ഓടെ (നാളെ) ഇത് തെക്കന് ഒഡിഷ - വടക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്ത് കരയില് പ്രവേശിക്കാന് സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ
വകുപ്പ് അറിയിച്ചു
കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. സെപ്റ്റംബര് 27 വരെയുള്ള തിയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് എട്ട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര് ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്.
കേരള - കര്ണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിനു വിലക്ക്.