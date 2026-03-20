'പിണറായി 3.0 ഉണ്ടാകില്ലെന്നു ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല'; തുടർഭരണം 'പ്രവചിച്ച്' കെ.സുധാകരൻ

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്ച്ച് 2026 (20:30 IST)
K Sudhakaran and Pinarayi Vijayan
കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രവചിച്ച് കെപിസിസി മുൻ അധ്യക്ഷനും കോൺഗ്രസ് എംപിയുമായ കെ.സുധാകരൻ. 'എൽഡിഎഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തില്ല' എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് സുധാകരൻ പറഞ്ഞത്.
' പിണറായി 3.0 ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പ് വേണം, അങ്ങനെയൊരു ഉറപ്പ് എന്റെ കൈയിൽ ഇല്ല. തുടർഭരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്,' സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
പിണറായി 3.0 ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് യുഡിഎഫിനു ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു യുഡിഎഫിനു ഉറപ്പുണ്ടാകും, എന്നാൽ തനിക്ക് അതില്ലെന്നാണ് സുധാകരൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്.
സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിലുള്ള പ്രതിഷേധവും അദ്ദേഹം പരസ്യമാക്കി. അർഹതയുണ്ടായിട്ടും സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു. അർഹതയ്ക്കു അനുസരിച്ച് സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല. സീറ്റിനു വേണ്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി നോക്കിയെന്നും സുധാകരൻ സമ്മതിച്ചു.