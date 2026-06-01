Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (12:23 IST)

ബിജെപിയുമായി ഉടക്കിയോ?, പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങി അണ്ണാമലൈ

ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്.

തമിഴ്നാട് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കോലാഹലങ്ങള്‍ക്ക് അവസാനമായതിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായി കെ അണ്ണാമലെ. മുന്‍ തമിഴ്നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കെ അണ്ണാമലൈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നും വരുന്നത്.
 
എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ അണ്ണാമലൈയുടെ നിരവധി അനുയായികള്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പേരും കൊടിയുമെല്ലാം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. ഈ അധ്യയന വര്‍ഷം മുതല്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ത്രിഭാഷ നയം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സിബിഎസ്ഇ തീരുമാനത്തെ അണ്ണാമലൈ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മന്‍ കി ബാത് പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നതും പാര്‍ട്ടിയുമായി അകന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എഐഎഡിഎംകെയുമായി ബിജെപി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയതിലും അണ്ണാമലൈക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
 
 മുന്‍ ഐപിഎല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അണ്ണാമലൈ തന്റെ 37 വയസ്സിലാണ് ബിജെപിയുടെ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റത്. 2025 വരെ ആ പദവിയില്‍ അണ്ണാമലൈ തുടര്‍ന്നിരുന്നു. 2023ല്‍ അണ്ണാഡിഎംകെ സഖ്യവുമായി പ്രിഞ്ഞ ശേഷം എഐഎഡിഎംകെയെ ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ച നേതാവായിരുന്നു അണ്ണാമലൈ. 2026ലെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എഐഡിഎംകെയുമായി സഖ്യം വീണ്ടും രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ അണ്ണാമലൈക്ക് കടുത്ത എതിര്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ സൗജന്യമാക്കി കേട്ടോ.. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇന്ന് മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബസുകളിൽ സൗജന്യയാത്രപശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള സൗജന്യ സ്റ്റേറ്റ് ബസ് യാത്ര പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കി സുവേന്ദു അധികാരി സര്‍ക്കാര്‍. സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത് ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഹൃസ്വ- ദീര്‍ഘ ദൂര സര്‍ക്കാര്‍ ബസുകളില്‍ സ്ത്രീകളുടെ യാത്ര സൗജന്യമാക്കിയത്.

സുപ്രീം കോടതിയേക്കാൾ വലുതാണോ മുഖ്യമന്ത്രി?, നവീൻ ബാബു കേസിലെ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സിപിഎം നേതാക്കൾനവീന്‍ ബാബു കേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളിയതാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം വി ജയരാജനും കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ രാഗേഷും വ്യക്തമാക്കി.

തമിഴ്നാട് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കോലാഹലങ്ങള്‍ക്ക് അവസാനമായതിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായി കെ അണ്ണാമലെ. മുന്‍ തമിഴ്നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കെ അണ്ണാമലൈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നും വരുന്നത്.

സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണം വേണം; പാക് ചാര ഏജന്‍സി തീവ്രവാദികളെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുദേശീയ പാര്‍ട്ടികളില്‍ അംഗങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഭീകരതയ്ക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്, ധനസഹായം, ആയുധ കൈമാറ്റം എന്നിവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുക എന്നതാണ് ഐഎസ്‌ഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇറാനിലെ ഭരണം സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തതായി സൂചന, രാജിവെച്ച് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻഇറാന്റെ പരിഷ്‌കരണവാദിയായ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍ തന്റെ രാജിക്കത്ത് ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവിന് സമര്‍പ്പിച്ചതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറാന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണലാണ് വാര്‍ത്ത ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത്.