സാം കറൻ ഐപിഎൽ 2026-ൽ നിന്ന് പുറത്ത്; രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്ച്ച് 2026 (13:28 IST)
ഐപിഎല് 2026 സീസണ് ആരംഭിക്കും മുന്പേ രാജസ്ഥാന് റോയല്സിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. ഇംഗ്ലണ്ട് ഓള്റൗണ്ടര് സാം കറന് ഗ്രോയിന് പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് ഈ സീസണ് മുഴുവന് നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നവംബറില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സുമായുള്ള ട്രേഡ് ഡീല് വഴിയാണ് 27-കാരനായ കറന് രാജസ്ഥാന് റോയല്സില് എത്തിയത്.സഞ്ജു സാംസണിന് പകരമായാണ് ചെന്നൈ രവീന്ദ്ര ജഡേജ, സാം കറന് എന്നിവരെ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ടി20 ലോകകപ്പില് കറന് എട്ട് മത്സരങ്ങളില് ആറ് വിക്കറ്റുകളും 167 റണ്സും നേടിയിരുന്നു. രാജസ്ഥാന് മധ്യനിരയില് വിശ്വസ്ഥനായ ബാറ്ററായും ഡെത്ത് ഓവറുകളില് തിളങ്ങുന്ന ബൗളറായും കറന് തിളങ്ങാന് കഴിയുമെന്ന് രാജസ്ഥാന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. സാം കറന്റെ പരിക്ക് അതിനാല് തന്നെ രാജസ്ഥാന് ബാലന്സിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഐപിഎല്ലില് 64 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 997 റണ്സും 59 വിക്കറ്റും സാം കറന് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാര്ച്ച് 30-ന് ഗുവാഹത്തിയില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിനെതിരെയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ ഐപിഎല്ലിലെ ആദ്യ മത്സരം.