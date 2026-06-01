Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (11:19 IST)

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രശസ്തരായ അച്ചാമാസിലെ രത്നമ്മ വിട പറഞ്ഞു

ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഏറെ നാളായി ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് വീഡിയോകളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല.

അച്ചാമാസ് എന്ന പേരില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയ വൈറല്‍ ദമ്പതിമാരിലെ രത്‌നമ്മ(69) അന്തരിച്ചു. പുനലൂര്‍ കലയനാട് രാജീവ് ഭവനില്‍ തുളസീധരന്റെ ഭാര്യയാണ്. അച്ചാമാസ് പേരില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന വീഡിയോകളിലൂടെയും റിലീകളിലൂടെയുമാണ് രത്‌നമ്മയും തുളസീധരനും പ്രശസ്തരായത്.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഏറെ നാളായി ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് വീഡിയോകളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. സ്‌ട്രോക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് തുളസീധരന്‍ 20 ദിവസത്തോളം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അതേസമയം 2 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ആഞ്ജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിധേയയായ രത്‌നമ്മയെ പ്രായത്തിന്റെ അവശതകളും അലട്ടിയിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും മകന്‍ രാജീവിന്റെ മക്കളായ അമല്‍ രാജും അഖില്‍ രാജുമായിരുന്നു സാമൂഹ്യമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രശസ്തരായ അച്ചാമാസിലെ രത്നമ്മ വിട പറഞ്ഞുപുനലൂര്‍ കലയനാട് രാജീവ് ഭവനില്‍ തുളസീധരന്റെ ഭാര്യയാണ്. അച്ചാമാസ് പേരില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന വീഡിയോകളിലൂടെയും റിലീകളിലൂടെയുമാണ് രത്‌നമ്മയും തുളസീധരനും പ്രശസ്തരായത്.

