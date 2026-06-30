  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Is your gold pure
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (19:53 IST)

നിങ്ങളുടെ സ്വര്‍ണത്തിന് പരിശുദ്ധിയുണ്ടോ, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

Gold Rate, gold, gold price, gold rate kerala, സ്വർണ്ണ നിരക്ക്, സ്വർണ്ണം, സ്വർണ്ണ വില, കേരള സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (19:53 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (19:54 IST)
google-news
ഉത്സവ സീസണുകളില്‍ ധാരാളം പേര്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങാറുണ്ട്. ഇതിന് വിലക്കുറവ് എന്നോ വില കൂടുതലെന്നോ ആളുകള്‍ നോക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഈ തക്കത്തിന് ചില ജ്വല്ലറി ഉടമകള്‍ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്വര്‍ണം ആണെന്ന രീതിയില്‍ പരിശുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണം വില്‍ക്കാറുണ്ട്. സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങുമ്പോള്‍ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിഐഎസ് ഹോള്‍മാര്‍ക്ക് ഉണ്ടോ എന്നതാണ്. ഹോള്‍മാര്‍ക്കുണ്ടെങ്കില്‍ ആ സ്വര്‍ണം മതിയായ പരിശുദ്ധിഉള്ളതാണെന്നാണ് കരുതാന്‍. രണ്ടാമതായി നോക്കേണ്ടത് ഹോള്‍മാര്‍ക്ക് യൂണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ നമ്പറാണ്. ഇത് സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഇത് ശരിയാണോ എന്നറിയാന്‍ ബി ഐ എസ് കെയര്‍ ആപ്പ് വഴി നോക്കാവുന്നതാണ്. 
 
ഈ നമ്പര്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ ജുവലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശുദ്ധി, രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, ഹാള്‍മാര്‍ക്കിങ് സെന്റര്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായി സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നവര്‍ ബി ഐ എസ് കെയര്‍ ആപ്പ്ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആഭരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഏറ്റവും നല്ലത് 22 ക്യാരറ്റ് സ്വര്‍ണമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് വീട്ടില്‍ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു പരീക്ഷണമാണ് കാന്തം ഉപയോഗിച്ചുള്ള രീതി. 
 
പരിശുദ്ധമായ സ്വര്‍ണം കാന്തം കാണിക്കുമ്പോള്‍അതില്‍ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാറില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വര്‍ണം അങ്ങനെ കാന്തവുമായി ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ അതിന് പ്യൂരിറ്റി കുറവാണെന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. കൂടാതെ സ്വര്‍ണം വാങ്ങുമ്പോള്‍ എപ്പോഴും ബില്ല് വാങ്ങാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!നേരത്തെ അറിയിച്ച വൈകീട്ട് 6 മുതല്‍ 12 വരെ മാത്രമല്ല അതിന് മുന്‍പും പിന്‍പുമെല്ലാം പല തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നുണ്ട്.

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുംപ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയിലെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ജൂണ്‍ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രവേശനം ജൂലൈ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നടക്കും.

അറബിക്കടലിൽ ചക്രവാതചുഴി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമഴ, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

അറബിക്കടലിൽ ചക്രവാതചുഴി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമഴ, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ചക്രവാതച്ചുഴിയും ന്യൂനമർദപാത്തിയും മൂലം കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്.

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽജൂലൈ മൂന്നിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഖത്തറിലെ അമീര്‍ തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ താനിയില്‍ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ ലഭിച്ചു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

നിങ്ങളുടെ സ്വര്‍ണത്തിന് പരിശുദ്ധിയുണ്ടോ, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

നിങ്ങളുടെ സ്വര്‍ണത്തിന് പരിശുദ്ധിയുണ്ടോ, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംആഭരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഏറ്റവും നല്ലത് 22 ക്യാരറ്റ് സ്വര്‍ണമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് വീട്ടില്‍ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു പരീക്ഷണമാണ് കാന്തം ഉപയോഗിച്ചുള്ള രീതി.

റൂട്ട് മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കെഎസ്ആര്‍ടിസി തയ്യാര്‍; സ്വകാര്യ ബസുകളുമായി മത്സരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി സിപി ജോണ്‍

റൂട്ട് മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കെഎസ്ആര്‍ടിസി തയ്യാര്‍; സ്വകാര്യ ബസുകളുമായി മത്സരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി സിപി ജോണ്‍സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരെ എതിര്‍ക്കാന്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന് ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്നും സ്വകാര്യ മേഖല നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ റൂട്ട്, ഷെഡ്യൂള്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ്‍ പറഞ്ഞു.

തൃശ്ശൂരില്‍ ലോഡ്ജ് മുറിയില്‍ യുവതിയും നവജാത ശിശുവും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

തൃശ്ശൂരില്‍ ലോഡ്ജ് മുറിയില്‍ യുവതിയും നവജാത ശിശുവും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍തൃശൂര്‍ വെളിയന്നൂരിലുള്ള ഒരു ലോഡ്ജിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. തൃപ്രയാറിനടുത്തുള്ള എടമുട്ടം സ്വദേശിനിയായ ജ്യോതിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Kerala Weather: പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

Kerala Weather: പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്Kerala Weather: കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. ജൂലൈ ഒന്ന് (നാളെ) ഇതേ ജില്ലകളിൽ തന്നെയാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ ജില്ലകളിലുള്ളത്.

എ ഐ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി ചൈനയിൽ പുതിയ നിയമം, പേട്രിയറ്റിലെ പെരിസ്കോപ് പോലെയാണോ കാര്യങ്ങൾ ?

എ ഐ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി ചൈനയിൽ പുതിയ നിയമം, പേട്രിയറ്റിലെ പെരിസ്കോപ് പോലെയാണോ കാര്യങ്ങൾ ?ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്താനും പൊതുസേവനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും കഴിയുന്ന അതേ സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെ ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അറിവുള്ളതാണ്.