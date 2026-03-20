വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026
ക്ഷണം ലഭിച്ചാല്‍ പാലക്കാട് പിഷാരടിക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിനെത്തും: ആസിഫ് അലി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026 (19:25 IST)
കൊച്ചി: ക്ഷണിച്ചാല്‍ പാലക്കാട്ടെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി രമേശ് പിഷാരടിക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുമെന്ന് നടന്‍ ആസിഫ് അലി. തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം സിനിമയിലാണെന്നും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാകാന്‍ തനിക്ക് താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പിഷാരടിയുടെ കഴിവുകളില്‍ തനിക്ക് പൂര്‍ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പിഷാരടി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിച്ചാല്‍ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് നന്നായി അറിയാവുന്നതിനാല്‍ ഞാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും പോകും. എല്ലാവരും വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേരുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. വോട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയെയോ നേതാവിനെയോ കുറ്റപ്പെടുത്താന്‍ ഒരാള്‍ക്ക് അവകാശമില്ല. വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ഒരാള്‍ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ,' ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു.


