കേരളത്തിലെ റെയിൽ വികസനത്തിന് പുത്തൻ കുതിപ്പ്: ആലപ്പുഴ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനും പാലക്കാട് ബൈപാസിനും പച്ചക്കൊടി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:08 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ ദീര്ഘകാലമായുള്ള റെയില്വേ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഒടുവില് റെയില്വേ ബോര്ഡിന്റെ അംഗീകാരം. സംസ്ഥാനത്തെ ഗതാഗതക്കുരുക്കുകള് പരിഹരിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴ റെയില്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്, പാലക്കാട് ബൈപാസ് പദ്ധതികള്ക്കാണ് കേന്ദ്ര റെയില്വേ മന്ത്രാലയം ഭരണാനുമതി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് 2,414 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിലൂടെ കേരളം ഉള്പ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്.
ആലപ്പുഴയിലെ കടമ്പകള് മാറുന്നു
വര്ഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ആലപ്പുഴ-കായംകുളം തീരദേശ പാതയിലെ ഇരട്ടിപ്പിക്കല് ജോലികള്ക്ക് ഇതോടെ വേഗം കൂടും. അമ്പലപ്പുഴ മുതല് ആലപ്പുഴ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനായി 324.16 കോടി രൂപയാണ് റെയില്വേ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ തുറവൂര്-മാരാരിക്കുളം റീച്ചിലും ജോലികള് ഉടന് ആരംഭിക്കും. ഒറ്റവരി പാതയായതിനാല് നിലവില് ട്രെയിനുകള് മണിക്കൂറുകളോളം പിടിച്ചിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാന് ഈ പദ്ധതി സഹായകമാകും. പ്രതിദിനം ഒമ്പത് അധിക പാസഞ്ചര് സര്വീസുകള് നടത്താന് ഈ പാത ഒരുങ്ങുന്നതോടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനില് ട്രെയിനുകളുടെ എന്ജിന് മാറ്റുന്നതിനായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ലാഭിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പാലക്കാട് ടൗണ്-പറളി ബൈപാസ് പാതയ്ക്ക് (1.80 കി.മീ) 163.57 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷൊര്ണൂര്, തിരുവനന്തപുരം, പൊള്ളാച്ചി ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള തീവണ്ടികളുടെ യാത്ര ഇതോടെ സുഗമമാകും. യാത്രാ തീവണ്ടികള്ക്ക് ശരാശരി 45 മിനിറ്റോളം സമയം ഇതോടെ ലാഭിക്കാം.
റെയില്വേ വികസനത്തിന് കേന്ദ്രം മുന്ഗണന നല്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിലെ മന്ദഗതി പദ്ധതികളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റെയില്വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ ഭൂമിയുടെ 14 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ പിന്തുണ അത്യാവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നടപ്പുവര്ഷം 3,795 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോര്ഡ് തുകയാണ് കേരളത്തിനായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത് മുന്കാലങ്ങളേക്കാള് കൂടുതലാണെന്നും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.