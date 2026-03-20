വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026
മെയ് 8 മുതല്‍ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം എന്‍ഡ് ടു എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുന്നു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026 (17:07 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലെ എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് ചാറ്റ് മെസേജിംഗ് നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍ മെറ്റ തീരുമാനിച്ചു. മെയ് 8 മുതല്‍ ഈ മാറ്റം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ വഴി സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചയാള്‍ക്കും സ്വീകരിക്കുന്നയാള്‍ക്കും മാത്രമേ വായിക്കാന്‍ കഴിയൂ. ഈ ഫീച്ചര്‍ നീക്കം ചെയ്തതോടെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ മെറ്റയ്ക്ക് മെസേജ് ഉള്ളടക്കം ആക്സസ് ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഇത് ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് 8 ന് മുമ്പ് നിലവിലുള്ള എന്‍ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങളും മീഡിയ ഫയലുകളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാന്‍ മെറ്റ ഉപയോക്താക്കളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023 ലാണ് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം എന്‍ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത മെസേജിംഗ് ഫീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

എന്നാല്‍ കുറഞ്ഞ ഉപയോഗവും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കിടയില്‍ വിശാലമായ സ്വീകാര്യതയുടെ അഭാവവും കാരണം ഇത് പിന്‍വലിക്കുകയാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ ഈ ഫീച്ചര്‍ നീക്കം ചെയ്തതോടെ കൂടുതല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ വാട്ട്സ്ആപ്പിലേക്ക് മാറാനുളള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.


