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  4. Why Stubborn on PM Shri Pinarayi vijayan Against UDG government
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (13:50 IST)

പിന്മാറാൻ തടസ്സമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം തന്നെ പറഞ്ഞു, യുഡിഎഫിന് ഇനി ആരോടാണ് വാശി?

സംഘപരിവാറിൻ്റെ പാദസേവയിലേക്ക് ലീഗ് അധപതിക്കുകയാണെന്നും അതിനെ പറ്റി ലീഗ് തന്നെ ആലോചിക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ

Pinarayi Vijayan
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (13:17 IST)
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പിഎം ശ്രീയിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ പിണറായി വിജയൻ. പിഎം ശ്രീയുടെ ലക്ഷ്യം കാവിവത്കരണമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് എൽഡിഎഫ് അതിനെ എതിർത്തത്. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സർക്കാർ എന്തിനാണ് വാശി പിടിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രിയുടെയും നിലപാട് മാറ്റത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണമെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.
 
 പിഎം ശ്രീയിൽ എൽഡിഎഫിനെ വിമർശിക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്. അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് പറയാനുള്ള ധീരമായ നിലപാടായിരുന്നു എടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ എൽഡിഎഫ് ഒപ്പിട്ടു എന്നതിൻ്റെ മറവിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയല്ല. സംഘപരിവാറിൻ്റെ പാദസേവയിലേക്ക് ലീഗ് അധപതിക്കുകയാണെന്നും അതിനെ പറ്റി ലീഗ് തന്നെ ആലോചിക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്താകെ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിലൂടെ ബിജെപി സർക്കാർ വിദ്യഭ്യാസരംഗം കാവിവത്കരിക്കുകയാണ്. അത്തരമൊരു പദ്ധതി അംഗീകരിക്കാൻ മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തുന്നവർക്ക് സാധിക്കില്ല.
 
 പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരുകളെല്ലാം മുൻപ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. പിഎം ശ്രീയിൽ കാവിവത്കരണം നടപ്പാക്കുന്നതിനോട് എൽഡിഎഫ് യോജിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിദ്യഭ്യാസമേഖലയിൽ ലഭിക്കേണ്ട ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാലാകാലങ്ങളിലായി ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് തടയുന്ന നില വന്നപ്പോൾ ആ ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനായാണ് എംഒയു ഒപ്പൊടുന്ന നില എൽഡിഎഫ് സ്വീകരിച്ചത്.
 
എൽഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് പിഎം ശ്രീക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാടായിരുന്നു യുഡിഎഫിൻ്റേത്. എൽഡിഎഫ്- ബിജെപി ഡീൽ എന്ന് വരുത്തിതീർക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. ഭരണം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന വരെയും ഇതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ പഴയനിലപാടിൽ നിന്ന് തകിടം മറിയുകയായിരുന്നു. പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ ലീഗും മറുകണ്ടത്തെത്തി. ഇതെല്ലാം ഏത് ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും പിണറായി ചോദിച്ചു.
 
 എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പിഎം ശ്രീയുടെ ഭാഗമായി ഫണ്ട് കൈപ്പറ്റിയെന്നും എംഒയു ഒപ്പിട്ടാൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാനാകില്ലെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പറഞ്ഞത്. എംഒയു ഒപ്പിട്ടത് ശരിയാണ്, എന്നാൽ നയപരമായ നിലപാട് എടുത്ത് അത് മരവിപ്പിക്കുകയും അക്കാര്യം കേന്ദ്രത്തെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. എൽഡിഎഫ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടാണ് തീരുമാനിച്ചത്. പദ്ധതിയിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല.
 
 എന്നാൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക നൽകാനും തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുമാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ കേന്ദ്രം പറയുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനാകും. ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രിയും മറുപടി പറയണം. അവർ അണികളെയും ജനങ്ങളെയുമെല്ലാം ഒരുപോലെ പറ്റിക്കുകയാണ്. പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ പൊതുസമൂഹം ശബ്ദമുയർത്തുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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