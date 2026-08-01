വൈത്തിരിയിലും ലക്കിടിയിലും അതിതീവ്രമഴ, താമരശ്ശേരിചുരം വഴി അനാവശ്യയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ
ജില്ലയില് നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്കും കോഴിക്കോട് നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്കും അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകള് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിര്ദേശം.
വയനാട് ജില്ലയില് ശക്തമായ മഴയെ തുടര്ന്ന് താമരശ്ശേരി ചുരത്തില് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി, വൈത്തിരി, ലക്കിടി മേഖലകളില് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറില് പെയ്തത് അതിതീവ്രമഴയാണ്. ജില്ലയില് നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്കും കോഴിക്കോട് നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്കും അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകള് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിര്ദേശം.
വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെയുള്ള അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് ഒഴിവാക്കുക.
ജില്ലയില് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പൊതുജനങ്ങള് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
വൈത്തിരി, ലക്കിടി മേഖലകളില് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ അതിതീവ്ര മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തില്, വയനാട് ജില്ലയില് നിന്നു കോഴിക്കോട്ടേക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് നിന്നു വയനാട്ടിലേക്കുമുള്ള അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കണം.
താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ അവശ്യ സര്വീസുകള്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അനുമതി. ഭാരവാഹനങ്ങള്ക്കും വിനോദസഞ്ചാരികള്ക്കും നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
-ജില്ലാ കളക്ടര്, വയനാട്