വ്യാഴം, 4 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
റെയില്‍വേ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്ത! എസ്ബിഐയില്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (എസ്ബിഐ) പങ്കാളിത്തത്തില്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഈ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 4 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (11:47 IST)
ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് എസ്ബിഐ സാലറി അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (എസ്ബിഐ) പങ്കാളിത്തത്തില്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഈ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നത്.


എസ്ബിഐയില്‍ ശമ്പള അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ള അപകട മരണ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കരാര്‍ ഔദ്യോഗികമാക്കിയത്, റെയില്‍വേ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്താതെ മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണിത്.

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന്, കവറേജ് ലഭിക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അധിക പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കില്‍ മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനകള്‍ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതില്ല എന്നതാണ്.


