ബുധന്‍, 10 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 10 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:22 IST)
അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ സേവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേയ്മെന്റ് ആക്ടിന് കീഴില്‍ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ് വിധി. ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം രാജിവയ്ക്കുകയോ സ്വമേധയാ വിരമിക്കുകയോ ചെയ്താലും അവര്‍ക്ക്
ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ട്.

ഡല്‍ഹി ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ (ഡിടിസി) നിന്ന് രാജിവച്ച ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഒരു ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജേഷ് ബിന്‍ഡാലും മന്‍മോഹനും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നല്‍കണമെന്ന് വിധിക്കുകയും കുടുംബത്തിന് തുക കൈമാറാന്‍ ഡിടിസിയോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേയ്മെന്റ് ആക്റ്റ് ഡിടിസിക്ക് ബാധകമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.


