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Written By ശ്രീനു എസ്

സെല്‍ പൂട്ടാന്‍ കാവല്‍ക്കാരന്‍ മറന്നു; കുണ്ടറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് പ്രതി ഇറങ്ങിപ്പോയി

police
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (09:52 IST)
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കൊല്ലം: വയറിങ് സാമഗ്രികള്‍ മോഷ്ടിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ എഴുകോണ്‍ പുത്തന്‍നട വൈജിത്ത് ഭവനില്‍ വൈജേഷിനെ (23) കുണ്ടറ പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ജനറല്‍ ഡയറി (GD) ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അദ്ദേഹത്തെ കരുതല്‍ തടങ്കലിലാക്കി സെല്ലില്‍ അടച്ചു. അല്പനേരം ഉറങ്ങിയ ശേഷം പുലര്‍ച്ചെ 1:30-ന് ഉണര്‍ന്ന വൈജേഷ് സെല്‍ പൂട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടു. കാവല്‍ക്കാരന്‍ അല്പം മാറിനിന്ന് തന്റെ സുഹൃത്തുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ വൈജേഷ് പതുക്കെ പൂട്ട് മാറ്റി പുറത്തിറങ്ങി. തുടര്‍ന്ന് മതിലിലൂടെ ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
 
സെല്‍ പൂട്ടിയിടേണ്ടത് കാവല്‍ക്കാരന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു. അതിനിടെ കാവല്‍ക്കാരന്റെ സുഹൃത്തായ DANSAF ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഈ സമയം സുഹൃത്തുമായി സംസാരിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വൈജേഷ് പോകുന്നത് കണ്ടിരുന്നില്ല. കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട  വൈജേഷിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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