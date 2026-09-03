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  4. Priest calls for mandatory pre-marital HIV testing for Mar Thoma Church members
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (18:45 IST)

മാര്‍ത്തോമ്മാ സഭയിലെ അംഗങ്ങള്‍ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നിര്‍ബന്ധിത എച്ച്‌ഐവി പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് വൈദികന്‍; പുതിയ വിവാദം

Palayoor Church, BJP, Thrissur
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (18:50 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: മാര്‍ത്തോമ്മാ സഭയിലെ അംഗങ്ങള്‍ എച്ച്.ഐ.വി. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായ ശേഷം മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന സഭയിലെ ഒരു വൈദികന്റെയും ട്രസ്റ്റിയുടെയും പരാമര്‍ശം വിവാദമായി. വിവാഹിതയാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന മാര്‍ത്തോമ്മാ സഭയുടെ കുടുംബ സംഗമത്തില്‍ ഡോ. കെ. തോമസ് പറഞ്ഞു.
 
'ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യകാര്യം പങ്കുവെക്കുകയാണ്. കൗണ്‍സിലിംഗ് സെഷനുകളിലെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുപറയുന്ന ഒരാളല്ല ഞാന്‍. എങ്കിലും ഞാന്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധൂകരിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. 18-ഉം 17 അരയും പ്രായമുള്ള രണ്ടുപേര്‍ തമ്മില്‍ ഒരു ബന്ധത്തിലായി. എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ അവരെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഞാന്‍ ആണ്‍കുട്ടിയോട് പുറത്തുനില്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും 17 അര വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവള്‍ അവനുമായി അത്രയധികം അടുപ്പത്തിലായതെന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി അവര്‍ ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്മാരെപ്പോലെയാണ് ജീവിച്ചുവരുന്നതെന്ന് ആ മാര്‍ത്തോമ്മാ സഭാംഗമായ പെണ്‍കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു. 
 
പത്രങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കാറില്ലേ? കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ അവിടത്തെ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും എച്ച്.ഐ.വി. പരിശോധനകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. മാര്‍ത്തോമ്മാ സഭയില്‍ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും ഇത്തരം പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷമേ നടത്താവൂ എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ ഇതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ വധുവായി പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ അവളുടെ ശരീരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണ് ഈ കുടുംബസംഗമം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
തന്റെ പ്രസ്താവനകള്‍ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തില്‍ അവ നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ളവയായിരുന്നുവെന്ന് ഡോ. കെ. തോമസ് വ്യക്തമാക്കി. യുവാക്കളെയല്ല മറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെയാണ് താന്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാര്‍ തോമ സഭയിലെ ആരും വഴിതെറ്റിപ്പോയവരായി കാണപ്പെടാന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്വന്തം സഭയ്ക്കുള്ളില്‍ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു
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ശ്രീനു എസ്
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