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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (12:11 IST)

മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണം നോക്കിയാൽ മതി, മതം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട : എതിർപ്പുമായി കാന്തപുരം വിഭാഗം

Kanthapuram section, Women, Patriarchy, Islam, kerala News, women rights
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (12:08 IST)
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സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയില്‍ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ല്യാരെ വിമര്‍ശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെതിരെ എ പി വിഭാഗം സുന്നികളുടെ യുവജന വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍. മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിച്ചാല്‍ മതി മതം വ്യാഖ്യാനിക്കാന്‍ നില്‍ക്കണ്ടെന്ന് എസ്എസ്എഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മതം വ്യാഖ്യാനിക്കലല്ല സ്റ്റേറ്റിന്റെ ധര്‍മ്മം, മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണം നടത്തുക. എസ്എസ്എഫ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ കുറിച്ചു.
 
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ എസ്വൈഎസ് നേതാവ് റഹ്‌മത്തുള്ള സഖാഫിയും രംഗത്ത് വന്നു. ഇന്നലെ ഒരു ബിജെപി നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്റെ നട്ടെല്ലിന്റെ ഉറപ്പ് പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവന നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്ന് റഹ്‌മത്തുള്ള ഫൈസി പറഞ്ഞു. പുരുഷന്മാരുമായി അനിയന്ത്രിതമായി ഇഴകിചേര്‍ന്നുള്ള രംഗപ്രവേശമാണ് വലിയ നാശമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്. ഇത് പണ്ടേ പറയുന്നതും എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും തങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അങ്ങനെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പെരുമാറിയാല്‍ എന്ത് നാശമാണുണ്ടാവുക എന്നത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീപീഡനങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ തന്നെ പറഞ്ഞുതരുമെന്നും എസ്വൈഎസ് നേതാവ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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