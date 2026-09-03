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  4. Allegation that Onasadya was not served at Sabarimala
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (18:34 IST)

ശബരിമലയില്‍ ഓണസദ്യ വിളമ്പിയില്ലെന്ന ആരോപണം; ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ വാദം തള്ളി ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ്

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (18:36 IST)
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പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയില്‍ തിരുവോണ സദ്യ വിളമ്പിയില്ലെന്ന ആരോപണത്തില്‍ ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരനെതിരെ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര്‍. സദ്യ വിളമ്പുന്നതില്‍ വീഴ്ചയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിക്ക് തെറ്റായ വിവരമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും ജയകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. 'തുടക്കത്തില്‍ സദ്യ തയ്യാറാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട്, ജീവനക്കാരുടെ മെസ്സില്‍ നേരിട്ട് സദ്യ ഒരുക്കാനും അന്ന് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും അത് വിളമ്പാനും ബോര്‍ഡ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 
 
മെസ്സില്‍ തയ്യാറാക്കിയ സദ്യ 3,000 തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് വിളമ്പി. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവന്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഇത് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. 3,000 ഭക്തര്‍ സദ്യ കഴിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന രേഖകള്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യാപകമായ പരാതികളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇതൊരു വലിയ വീഴ്ചയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. മന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച വിവരം ശരിയായിരിക്കില്ല. ഞങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തോട് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കും. സദ്യയുടെ കാര്യത്തില്‍ അനാവശ്യമായ ദുരൂഹത സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്,' ജയകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.
 
സദ്യ വിളമ്പിയില്ലെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അടിയന്തരമായി അന്വേഷിക്കാന്‍ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്‍ ബോര്‍ഡിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. നിലവിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോള്‍ ഏകോപനത്തില്‍ പാളിച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയാല്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. അന്നദാനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്കായി കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കാനും മന്ത്രി ബോര്‍ഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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ശ്രീനു എസ്
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