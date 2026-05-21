Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (11:02 IST)

എല്ലാ ജില്ലാക്കമ്മിറ്റികളിലും വിമർശനം പിണറായിക്കും ഗോവിന്ദനും നേരെ, നേതൃമാറ്റം വേണമെന്നും ആവശ്യം

സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ സിപിഎം ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളില്‍ പിണറായി വിജയനും  എം വി ഗോവിന്ദനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെ പറ്റിയുള്ള പരിശോധന ജില്ലാതലത്തിലും പൂര്‍ത്തിയായി. ഇനി ഏരിയ തലം തൊട്ട് പാര്‍ട്ടി പരിശോധന നടത്തും.
 
 പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതല്ലാതെ ന്യായീകരണമോ മറുപടിയോ ഈ യോഗങ്ങളിലുണ്ടാവില്ല. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും നേതൃമാറ്റം വേണമെന്നുമുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടി യോഗങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്ന് വരുന്നത് അപൂര്‍വമാണ്.തോറ്റതിന് ശേഷം പിണറായി വിജയന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വരണമായിരുന്നുവെന്നും അണികള്‍ക്കിടയില്‍ ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.
 
അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായി വിജയനെ വീണ്ടും തിരെഞ്ഞെടുത്തതില്‍ പലയിടത്തും അമര്‍ഷമുണ്ട്. പരാജയമുണ്ടായപ്പോള്‍ നേതൃത്വത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരിലേക്ക് കുറ്റം ചാര്‍ത്തുന്ന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും അകന്നുപോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന ചോദ്യവും മറുപക്ഷം ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ജില്ലാകമ്മിറ്റിയോഗങ്ങളിലെ എല്ലാ വിമര്‍ശനങ്ങളും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കും. ജൂണ്‍ 6,7 തീയതികളില്‍ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് വെയ്ക്കും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം സംബന്ധിച്ച പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട് സിപിഎം അംഗീകരിക്കുക.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
ജിതിൻരാജ് കെ വി

നോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

കോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

ബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

അമേരിക്കയില്‍ വമ്പന്‍ ശമ്പളവും വാങ്ങി അവിടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഏറെയാണ്. എന്നാല്‍ എ ഐ വിപ്ലവത്തോടെ യുഎസ് ടെക് കമ്പനികളെല്ലാം ഇന്ന് കൂട്ടപിരിച്ചുവിടലിലാണ്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രഹരമേല്‍ക്കുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക്.

ഏരിയ കമ്മിറ്റികള്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം സംസ്ഥാനനേതൃത്വം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചയാകണം കീഴ്ഘടകങ്ങളില്‍ നടക്കേണ്ടതെന്നതാണ് നിര്‍ദേശം.

സിജെപിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വളര്‍ച്ച പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ജനകീയ അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് തുറന്നുനല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നും, ഈ അവസരം പ്രതിപക്ഷം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വവും ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലക്കയറ്റവും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാനിടയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിവിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും നിര്‍ണായക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ മന്ത്രിസഭയുമായി നടത്തിയ നാല് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട യോഗത്തിലാണ് ഇത് നിര്‍ദേശിച്ചത്.