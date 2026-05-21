എല്ലാ ജില്ലാക്കമ്മിറ്റികളിലും വിമർശനം പിണറായിക്കും ഗോവിന്ദനും നേരെ, നേതൃമാറ്റം വേണമെന്നും ആവശ്യം
പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതല്ലാതെ ന്യായീകരണമോ മറുപടിയോ ഈ യോഗങ്ങളിലുണ്ടാവില്ല.
സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ സിപിഎം ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളില് പിണറായി വിജയനും എം വി ഗോവിന്ദനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനം. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെ പറ്റിയുള്ള പരിശോധന ജില്ലാതലത്തിലും പൂര്ത്തിയായി. ഇനി ഏരിയ തലം തൊട്ട് പാര്ട്ടി പരിശോധന നടത്തും.
പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതല്ലാതെ ന്യായീകരണമോ മറുപടിയോ ഈ യോഗങ്ങളിലുണ്ടാവില്ല. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും നേതൃമാറ്റം വേണമെന്നുമുള്ള വിമര്ശനങ്ങള് പാര്ട്ടി യോഗങ്ങളില് ഉയര്ന്ന് വരുന്നത് അപൂര്വമാണ്.തോറ്റതിന് ശേഷം പിണറായി വിജയന് മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് വരണമായിരുന്നുവെന്നും അണികള്ക്കിടയില് ആവശ്യം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായി വിജയനെ വീണ്ടും തിരെഞ്ഞെടുത്തതില് പലയിടത്തും അമര്ഷമുണ്ട്. പരാജയമുണ്ടായപ്പോള് നേതൃത്വത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരിലേക്ക് കുറ്റം ചാര്ത്തുന്ന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള് ജനങ്ങള് പാര്ട്ടിയില് നിന്നും അകന്നുപോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന ചോദ്യവും മറുപക്ഷം ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. ജില്ലാകമ്മിറ്റിയോഗങ്ങളിലെ എല്ലാ വിമര്ശനങ്ങളും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങള് ക്രോഡീകരിക്കും. ജൂണ് 6,7 തീയതികളില് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയില് റിപ്പോര്ട്ട് വെയ്ക്കും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം സംബന്ധിച്ച പരിശോധന റിപ്പോര്ട്ട് സിപിഎം അംഗീകരിക്കുക.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.