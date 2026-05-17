പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായി, പി ബി വോട്ടെടുപ്പിൽ 10 പേർ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 7 പേർ എതിർത്തു

മുന്മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി നിശ്ചയിച്ചത് പോളിറ്റി ബ്യൂറോ വോട്ടെടുപ്പില്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചേര്ന്ന പി ബി
യോഗത്തിലെ പൊതുധാരണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് പിണറായി വിജയന്റെ പേര് മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നിര്ദേശിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിപിഎം കേന്ദ്രനേതൃത്വം യോഗം ചേര്ന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. പിബിയിലെ 17 പേര് പങ്കെടുത്ത യോഗത്തില് 10 പേരാണ് പിണറായിയെ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് നിര്ദേശിച്ചത്.
തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം വിലയിരുത്താന് 10,11 തീയതികളില് ചേര്ന്ന പിബിയില് സംസ്ഥാനനേതൃത്വത്തിനും പിണറായി നയിച്ച സര്ക്കാരിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്ശനം ഉയര്ന്നിരുന്നു. അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവി തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല. പുതിയ നേതൃത്വം വരട്ടെ എന്നായിരുന്നു പിബിയുടെ പൊതുനിലപാട്. പിന്നീട് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനത്തില് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയില് സര്ക്കാരിനും പാര്ട്ടി നേതൃത്വത്തിനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനമുയര്ന്നെങ്കിലും സെക്രട്ടറിയേറ്റില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായിയുടെ പേര് നിര്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റാരുടെയും പേരും ഉയര്ന്ന് വരാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ ആവശ്യം ചര്ച്ച ചെയ്യാനായി ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി വ്യാഴാഴ്ച അടിയന്തിര പിബി യോഗം വിളിച്ചത്.