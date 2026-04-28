ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില് 2026 (11:54 IST)
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലെ പാര്ക്കിംഗ് ഏരിയയില് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തില് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ തീപിടുത്തം മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെച്ചൊല്ലി പരസ്പരം പഴിചാരി റെയില്വേയും കോര്പ്പറേഷനും. റെയില്വേയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അനാസ്ഥ ആരോപിച്ച് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ അപാകതകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നോട്ടീസ് നല്കാന് കോര്പ്പറേഷന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
റെയില്വേ പരിസരത്തും പരിസരത്തും മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ആവര്ത്തിച്ചുവരുന്ന പ്രശ്നമാണെന്ന് ഈ സംഭവം വീണ്ടും ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നു. 15 മിനിറ്റിനുള്ളില് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയെങ്കിലും റെയില്വേയും കോര്പ്പറേഷനും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം രൂക്ഷമായി. കഴിഞ്ഞ വര്ഷവും മാലിന്യ നിര്മാര്ജനത്തെയും ആമൈഴഞ്ചന് കനാലിലേക്ക് മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനെയും ചൊല്ലി കോര്പ്പറേഷന് റെയില്വേയുമായി തര്ക്കം ഉണ്ടായി.
മാലിന്യം കുന്നുകൂടിയ സ്ഥലം തങ്ങളുടേതല്ലെന്ന് റെയില്വേ അധികൃതര് അവകാശപ്പെടുകയും മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടതിന് കോര്പ്പറേഷനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ തര്ക്കം ശക്തമായി. മേയര് വി വി രാജേഷ് അവകാശവാദം നിരസിക്കുകയും പ്രശ്നം നിയമപരമായി വഷളാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.