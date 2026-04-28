ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില് 2026 (09:22 IST)
വയറുവേദനയ്ക്ക് ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ യുവാവിന് ഗര്ഭാശയത്തില് മുഴയുണ്ടെന്ന തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയുടെ സ്കാനിങ് റിപ്പോര്ട്ടില് പരാതി. 24 കാരനായ കഴക്കൂട്ടം നെഹ്റു ജംഗ്ഷന് സ്വദേശി ഷിഹാസിനാണ് റിപ്പോര്ട്ട് മാറി നല്കിയത്. വയറുവേദനയുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ യുവാവിനെ വൃക്കയില് കല്ലെന്ന സംശയത്തിലാണ് ഡോക്ടര് സ്കാനിങിന് നിര്ദ്ദേശിച്ചത്.
റിസള്ട്ട് വാങ്ങാന് ഷിഹാസ് എത്തിയില്ല. വേദന കുറഞ്ഞതിനാലാണ് റിസള്ട്ട് വാങ്ങാന് വൈകിയത്. പിന്നാലെ വീണ്ടും വയറുവേദന വന്നപ്പോള് ഹോമിയോ ഡോക്ടര് സ്കാനിംഗ് റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയില് എത്തിയപ്പോഴാണ് റിപ്പോര്ട്ടിലെ പിഴവ് മനസ്സിലായത്. മെഡിക്കല് കോളേജില് ഇത് അറിയിച്ചപ്പോള് ജീവനക്കാര് ദേഷ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. 10 മിനിറ്റിനുള്ളില് ഷിഹാസിന്റെ ശരിയായ റിസള്ട്ട് തയ്യാറായതായി ജീവനക്കാര് അറിയിച്ചു.
വീണ്ടും സ്കാന് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ പുതിയ റിസള്ട്ട് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചതോടെയാണ് ജീവനക്കാര് തട്ടി കയറിയത്. പരാതി നല്കാനായി പഴയ റിസള്ട്ട് ചോദിച്ചെങ്കിലും ലാബിലെ ഡോക്ടര് അത് നല്കിയില്ലെന്നും പണം വാങ്ങി സ്ഥലം വിടാനാണ് പറഞ്ഞതൊന്നും ഷിഹാസ് ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മെഡിക്കല് കോളേജ് പോലീസില് പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.