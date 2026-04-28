ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില് 2026 (11:04 IST)
മുംബൈയില് നിന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേര് തണ്ണിമത്തന് കഴിച്ച് മരിച്ചതായുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് വന്നതിന് പിന്നാലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകള് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വേനല്ക്കാലത്ത് തണ്ണിമത്തന് പോലുള്ള പഴങ്ങള് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത്.
റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം കുടുംബം തലേദിവസം രാത്രി ബന്ധുക്കളുമൊത്തുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ശേഷം അവര് തണ്ണിമത്തന് കഴിച്ച് ഉറങ്ങാന് കിടന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ, എല്ലാ അംഗങ്ങള്ക്കും ഛര്ദ്ദി, കഠിനമായ വയറുവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങള് അനുഭവപ്പെടാന് തുടങ്ങി. തുടക്കത്തില്, അവര് ഒരു പ്രാദേശിക ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു. പക്ഷേ അവരുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടില്ല.
അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളായതിനെത്തുടര്ന്ന് അവരെ ഉടന് തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വിഷവസ്തുക്കള് അകത്തുചെന്നതാണ് മരണകാരണമെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളില് കുടുംബത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമായതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങള് പെട്ടെന്ന് വര്ദ്ധിച്ചു, അവരുടെ ശരീരം നീലയായി മാറിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്, ഇത് ഗുരുതരമായ സങ്കീര്ണതകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വൈദ്യസഹായം നല്കിയിട്ടും, നാല് അംഗങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
മലിനമായ ഭക്ഷണമോ പാനീയങ്ങളോ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ മലിനീകരണം ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാല് സംഭവിക്കാം: ഹാനികരമായ ബാക്ടീരിയ, വൈറസുകള് അല്ലെങ്കില് പരാന്നഭോജികള്, രാസ വിഷവസ്തുക്കള്, അനുചിതമായ സംഭരണം അല്ലെങ്കില് കേടായ ഭക്ഷണം
സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങള് ഇവയാണ്:വയറുവേദന, ഛര്ദ്ദി, വയറിളക്കം, ബലഹീനത, പനി, ഇത് നിര്ജ്ജലീകരണത്തിനും മരണത്തിനു പോലും കാരണമാകും, പ്രത്യേകിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കില്.