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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (20:05 IST)

കുറിപ്പടിയില്ലെങ്കില്‍ മരുന്നില്ല: കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഫാര്‍മസികള്‍ക്ക് ചെന്നിത്തലയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

Ramesh Chennithala
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (20:05 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (20:10 IST)
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ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ മരുന്നുകള്‍ വില്‍ക്കുന്ന ഫാര്‍മസികള്‍ക്കെതിരെ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. നിയമലംഘകര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുള്ള മരുന്നുകള്‍ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ കൗണ്ടറില്‍ വില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗത്തിനായി വഴിതിരിച്ചുവിടാന്‍ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാരിന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പുകളില്‍ നിയമപാലന ഏജന്‍സികള്‍ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ പരിശോധനകള്‍ ശക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശരിയായ രേഖകളില്ലാതെ കുറിപ്പടി മാത്രമുള്ള മരുന്നുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ ഫാര്‍മസികള്‍ നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.
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ശ്രീനു എസ്
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