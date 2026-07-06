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കുറിപ്പടിയില്ലെങ്കില് മരുന്നില്ല: കര്ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഫാര്മസികള്ക്ക് ചെന്നിത്തലയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ മരുന്നുകള് വില്ക്കുന്ന ഫാര്മസികള്ക്കെതിരെ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. നിയമലംഘകര്ക്കെതിരെ കര്ശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്കുള്ള മരുന്നുകള് കുറിപ്പടിയില്ലാതെ കൗണ്ടറില് വില്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗത്തിനായി വഴിതിരിച്ചുവിടാന് അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സര്ക്കാരിന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള മെഡിക്കല് ഷോപ്പുകളില് നിയമപാലന ഏജന്സികള് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് പരിശോധനകള് ശക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശരിയായ രേഖകളില്ലാതെ കുറിപ്പടി മാത്രമുള്ള മരുന്നുകള് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ ഫാര്മസികള് നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
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കുറിപ്പടിയില്ലെങ്കില് മരുന്നില്ല: കര്ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഫാര്മസികള്ക്ക് ചെന്നിത്തലയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
വ്യാജ ഫ്ലിപ്പ്കാര്ട്ട് 'GOAT' സെയില് തട്ടിപ്പ്: സൈബര് തട്ടിപ്പിനെതിരെ കേരള പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
സംശയം തോന്നാതെ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകര്ഷിക്കുന്നതിനായി 'Flipkart GOAT SALE', 'Goat Sale Live', 'Offers Sale', 'FK Goats Offer's' തുടങ്ങിയ പേരുകള് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലിപ്കാര്ട്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകളെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകള് തട്ടിപ്പുകാര് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു.