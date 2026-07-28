പ്രചാരണം പിണറായിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് തെറ്റ്, ഭരണവും സമരവും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനായില്ല: കുറ്റസമ്മതവുമായി സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്
ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റില് പാര്ട്ടി റിപ്പൊര്ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പാര്ട്ടിക്ക് ഭരണത്തില് നിയന്ത്രണമുണ്ടായില്ലെന്ന കുറ്റസമ്മതവുമായി സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുടെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോര്ട്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റില് പാര്ട്ടി റിപ്പൊര്ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കേരളത്തില് പ്രചാരണം പിണറായി വിജയനില് കേന്ദ്രീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാന് എതിരാളികളെ സഹായിച്ചെന്നും കെ കെ ശൈലജയുടെ മണ്ഡലം മാറ്റിയത് തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നല്കിയതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
പാര്ട്ടിക്കും സര്ക്കാരിനും ഇടയില് ഏകോപനം ഉണ്ടായില്ലെന്നും മന്ത്രിമാര് പ്രവര്ത്തകരില് നിന്ന് അകന്നതും നേതാക്കളുടെ ആഡംബര ജീവിതവും തിരിച്ചടിയായെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ട്. അതേസമയം ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങള് മിക്കതും പരിഹരിച്ചെന്ന വാദം റിപ്പോര്ട്ടില് തള്ളി. സ്വയം വിമര്ശനം വേണമെന്നും തെറ്റ് ഏറ്റ് പറയാന് തയ്യാറാകണമെന്നും അവലോകന റിപ്പോര്ട്ടില് ഉപദേശവുമുണ്ട്.
പിണറായി വിജയനില് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തിയപ്പോള് പാര്ട്ടി ഒരു വ്യക്തിയില് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശമാണുണ്ടായത്. ഇത് യുഡിഎഫിന് ഗുണകരമായി. കോണ്ഗ്രസിനെ തിരിച്ച് ആക്രമിക്കാനുള്ള അവസരം ഇതോടെ ഇല്ലാതെയായി. പാര്ട്ടി യുവജന സംഘടനകള്ക്ക് സാധാരണക്കാരന്റെ വിഷയങ്ങളില് ഇടപെടാനായില്ല. കെ കെ ശൈലജയുടെ മണ്ഡലം മാറ്റിയതും തെറ്റായി. സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയത്തില് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികള്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അവലോകന റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.