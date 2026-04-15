തുറവൂര്‍ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തില്‍ 1.25 കോടി രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ കത്തി നശിച്ചു

Last Modified ബുധന്, 15 ഏപ്രില് 2026 (13:52 IST)
തുറവൂര്: തുറവൂര് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് ഇന്നലെയുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തില് ഏകദേശം 1.25 കോടി രൂപയുടെ മരുന്നുകള് കത്തി നശിച്ചതായി പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മരുന്നുകള് സൂക്ഷിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന താല്ക്കാലിക കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ 9:30 ഓടെ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്.
ആശുപത്രിയുടെ പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലായിരുന്നു ടിന് ഷീറ്റുകള് കൊണ്ട് നിര്മ്മിച്ച മുറി. മരുന്നുകള് ശേഖരിക്കാന് എത്തിയ ഒരു ജീവനക്കാരിയാണ് വൈദ്യുതി ലൈനില് നിന്ന് തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ടത്.. അവര് ഉടന് തന്നെ ആശുപത്രി എയ്ഡ് പോസ്റ്റില് വിവരമറിയിക്കുകയും അവര് പോലീസിനെയും ഫയര്ഫോഴ്സിനെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
അരൂര്, ചേര്ത്തല, മട്ടാഞ്ചേരി, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ യൂണിറ്റുകള് സ്ഥലത്തെത്തി മണിക്കൂറുകള് നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.