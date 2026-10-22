'ഞാൻ ആരേം കണ്ടിട്ടില്ല'; ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത നുണയും പൊളിഞ്ഞു
നാറ്റ്കോ ഫാർമയുടെ എസ്എംഎ മരുന്ന് വിവാദത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്റെ അടുത്ത നുണയും പൊളിഞ്ഞു. നാറ്റ്കോ ഫാർമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെയും താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് കെ.മുരളീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നാറ്റ്കോ ഫാർമയിലെ പ്രതിനിധികളുമായി മുരളീധരൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
നാറ്റ്കോയുടെ കേരള ഹെഡ്ഡും നാഷണൽ ചുമതലക്കാരനുമാണ് മന്ത്രിയെ ഓഫീസിൽ എത്തി കണ്ടത്. കമ്പനി പ്രതിനിധികൾക്കൊപ്പം എസ്എടി ഡയറക്ടർ ഡോ ഐ റിയാസും ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എ ബിജുവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
നേരത്തെ ഇതേ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ താൻ നാറ്റ്കോ ഫാർമയുടെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി നുണ പറഞ്ഞത്.
നേരത്തെയും ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാറ്റ്കോ ഫാർമയുടെ മരുന്ന് എസ്എംഎ രോഗികൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഉത്തരവ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുള്ളതാണെന്നാണ് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത്. യഥാർത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ രേഖകളും ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. Also Read: ഫ്രാൻസ് മോഡൽ പ്രക്ഷോഭം ജർമനിയിലേക്കും; ഒക്ടോബർ 31 ന് വിദ്യാർഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങും